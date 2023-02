(Di lunedì 20 febbraio 2023) Intervenuto in conferenza stampala vittoria dell’Atp 250 di2023, Carlosha fatto un bilancio del torneo: “E’ stata unaper me. Fin dall’inizio ho giocato abbastanza, ma avevo ancora margini di miglioramento. Poi, a partire dalla sfida contro Lajovic ho avuto la sensazione che giocassi da tempo e non che fosse il primo torneo dell’anno. Mimoltofisicamente e mentalmente e anche il miofunzionava. Pubblico argentino? Il loro sostegno è andato oltre le mie aspettative. La loro passione per ilè incredibile, mi porterò dietro un buon ricordo“. “Mi aspetto un anno positivo. Amo giocare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tennis, #Alcaraz dopo il titolo a Buenos Aires: “Grande settimana, mi sono sentito bene” - Tennis_Ita : Carlos Alcaraz: “È stata una grande settimana, mi sembra di non aver mai smesso di giocare” - flip2728 : @Ubitennis DIRETTORE SINENR HA 21 ANNI ALCARAZ 19 HA FATTO LUI I RECORD E HA BATTUTO I FORTI QUANDO SI DOVEVA. NON… - AngolodelDato : ?? #Tennis | Due pillole statistiche: • #Norrie ???? è il 1° giocatore a perdere 2 finali ATP nel 2023 (da Gasquet a… - gnk_fans : #blog #tennis #ATPBuenosAires #Alcaraz Resoconto della finale dell'ARGENTINA OPEN ?? Ritorno vincence per Alcaraz -

Tra le candidate anche la No.1 delmondiale Iga witek, che ha vinto il French Open e l'US ... Carlosè tra i candidati per il premio Laureus World Breakthrough of the Year (Rivelazione ...Rivelazione dell'anno : Carlos(Spagna), Tobi Amusan (Nigeria) atletica leggera, Nathan Chen (Usa) pattinaggio di figura, Nazionale maschile marocchina di calcio, Elena Rybakina (...

Tennis, Rafa Nadal rinuncia all’esibizione con Alcaraz di Las Vegas: Indian Wells e Miami a forte rischio Eurosport IT

Tennis, ATP Buenos Aires 2023: Alcaraz e Norrie in semifinale, si ferma Musetti OA Sport

La pagella del lunedì del tennis mondiale: Medvedev "alla Nole", promosso Sinner SuperTennis

Tennis, Rafa Nadal rinuncia all'esibizione con Alcaraz di Las Vegas OA Sport

Le parole di Carlos Alcaraz dopo il trionfo nel torneo ATP 250 di Buenos Aires, in finale contro Cameron Norrie, mettono in chiaro che lo spagnolo è tornato dopo l’infortunio più carico che mai. Le se ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...