Tennis, al torneo di Buenos Aires Fognini e Bolelli trionfano nel doppio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una coppia vincente quella formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli. Gli Azzurri hanno trionfato al torneo di Buenos Aires nel doppio maschile. Hanno conquistato il torneo sudamericano vincendo con la coppia Barrientos/Behar 6-2 6-4. Dieci anni dopo gli Azzurri sono tornati a vincere in Argentina.

