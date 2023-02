Televoto GF VIP chi viene eliminato tra Nikita | Daniele | Sarah | Nicole | Antonino e Andrea? Sondaggi e percentuali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Sembrava così lontana, ma in realtà la finale del Grande Fratello Vip si avvicina e il gioco si fa sempre più difficile. Tra storie d’amore che nascono, litigate pesanti, scontri, confronti, ex che ritornano per scombussolare gli equilibri già precari e televoti sempre aperti. Dopo la decisione del pubblico della scorsa settimana di salvare Oriana, altri concorrenti sono a rischio eliminazione. E uno di loro nella puntata di stasera, quella classica del lunedì, dovrà abbandonare la casa più spiata d’Italia. Chi sarà lo sfortunato che dovrà ritornare in studio da Alfonso Signorini? Ecco chi è alal GF VIP e cosa succederà.alstasera al GF VIP Alsono finiti ...