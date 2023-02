TARI | dopo quanti anni si prescrive un insoluto di questa tassa?

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Può capitare di dimenticare di pagare una, col Fisco che magarici lo ricorda puntuale con una raccomandata. In quel caso sono guai, perché si aggiungono mora e interessi. Ma i diritti di credito non si possono esigere in eterno, neppure quando ne è titolare lo Stato o un’altra amministrazione pubblica. Insomma, se il pagamento non si esige entro un certo tempo prefissato dalla legge, il diritto sie quindi il credito non è più esigibile. A pagare lasui rifiuti, in particolare, sonohanno hanno immobili o aree che producono rifiuti urbani. Ci sono casi in cui il Comune di residenza dimentica di chiedere il versamento della, altri in cui non arriva la proprio la bolletta e casi in cui cittadino non paga. Ora la ...