Tanti soldi agli azionisti, troppo pochi alla sicurezza. Così si è forse arrivati al disastro ferroviario e ambientale dell' Ohio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Mentre l'Ohio fa i conti con il più grave disastro ambientale della sua storia emergono ricostruzioni inquietanti sulle scelte aziendali della compagnia ferroviaria che gestiva il convoglio deragliato lo scorso 3 febbraio e alla conseguente fuoriuscita di sostanze tossiche. Sotto la lente è la compagnia privata Norfolk Southern che negli ultimi anni ha costantemente accresciuto i suoi profitti. Di pari passo però sono saliti anche gli incidenti. Il 2022 ha registrato utili per 3 miliardi di dollari, un record. Applausi da Wall Street. Come documentano sia il New York Times che il Washington Post la compagnia ha anche investito ingenti somme in azioni di lobbying per allentare le regole sulla sicurezza dei trasporti ferroviari. Sono cresciuti soprattutto i fondi ...

