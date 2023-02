Tajani: pieno sostegno di Ue e Italia alla difesa dell'Ucraina (Di lunedì 20 febbraio 2023) Conferma del pieno sostegno alla difesa dell'Ucraina, con l'obiettivo di arrivare a un accordo di pace; è il principale messaggio dei ministri dell'Unione europea e anche il significato della visita ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Conferma del, con l'obiettivo di arrivare a un accordo di pace; è il principale messaggio dei ministri'Unione europea e anche il significatoa visita ...

