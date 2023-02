Tajani a New York incontrerà la comunità italiana

(Di lunedì 20 febbraio 2023) – Intervento all’assemblea dell’Onu e a un dibattito sull’Ucraina al Consiglio di sicurezza – Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio(nella foto), sarà da domani, martedì 21 febbraio 2023, a New, nel quadro di una missione che lo vedrà intervenire alla Sessione Speciale d’Emergenza sull’Ucraina dell’Assemblea Generale dell’ONU e prendere parte a un dibattito sull’Ucraina in Consiglio di Sicurezza. Al suo arrivo il Vicepresidentepresso la sede del Consolato Generale d’Italia un selezionato gruppo di rappresentanti della collettività. Si tratterà del primo appuntamento in calendario, a testimonianza dell’attenzione dedicata dal Vicepremier ai connazionali all’estero, veri e propri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Geopoliticainfo : ????Il ministro degli Esteri @Antonio_Tajani si recherà domani a New York in occasione delle iniziative #ONU per il p… - ItalyUN_NY : RT @ItalyMFA: ???La missione del Ministro all'ONU a un anno dall'aggressione della Russia all'Ucraina e la posizione dell'Italia nello scacc… - ItalyinAO : RT @ItalyMFA: ???La missione del Ministro all'ONU a un anno dall'aggressione della Russia all'Ucraina e la posizione dell'Italia nello scacc… - LaVocediNewYork : RT @ItalyMFA: ???La missione del Ministro all'ONU a un anno dall'aggressione della Russia all'Ucraina e la posizione dell'Italia nello scacc… - iostoconGiorgia : RT @ItalyMFA: ???La missione del Ministro all'ONU a un anno dall'aggressione della Russia all'Ucraina e la posizione dell'Italia nello scacc… -

Secondo quanto scritto oggi sulYork Times, alcuni analisti sostengono che il viaggio di Joe ... 20 feb 13:23 Ucraina,: nel governo non si è parlato di invio caccia 'Noi siamo impegnati a ...Il ministro degli Esteri Antoniosbarca domani aYork in occasione delle iniziative al Palazzo di Vetro per il primo anniversario della guerra in Ucraina. Primo appuntamento in serata (la notte in Italia) al consolato ...

Ucraina: Tajani vola domani a New York per iniziative Onu Agenzia ANSA

UCRAINA, TAJANI A NEW YORK PER ASSEMBLEA GENERALE ... 9 colonne

Missione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Intervista ad Antonio Tajani: “A New York per sostenere il ruolo dell ... Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Tajani: pieno sostegno di Ue e Italia alla difesa dell'Ucraina - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Il ministro degli Esteri Antonio Tajani sbarca domani a New York in occasione delle iniziative al Palazzo di Vetro per il primo anniversario della guerra in Ucraina. (ANSA) ...