Tabellone Wta Merida 2023: Cocciaretto testa di serie, presenti anche Bronzetti e Giorgi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Tabellone principale del WTA 250 di Merida, nuovo appuntamento del calendario femminile in programma dal 20 al 26 febbraio. Le big del circuito sono sostanzialmente tutte impegnate nel ricco torneo di Dubai, motivo per cui in Messico potrebbe esserci una buona opportunità per tante altre di fare punti pesanti. Il Tabellone è comunque di buon livello, con tante giocatrici di fascia media che a questo livello possono far bene. La prima testa di serie è Magda Linette, che ha iniziato molto bene la stagione, e dietro di lei c’è Sloane Stephens, sempre un osso duro su questi campi. Molto interesse verso le nostre tre azzurre impegnate: Elisabetta Cocciaretto è la numero sette del seeding, poi troviamo anche Lucia Bronzetti e Camila ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilprincipale del WTA 250 di, nuovo appuntamento del calendario femminile in programma dal 20 al 26 febbraio. Le big del circuito sono sostanzialmente tutte impegnate nel ricco torneo di Dubai, motivo per cui in Messico potrebbe esserci una buona opportunità per tante altre di fare punti pesanti. Ilè comunque di buon livello, con tante giocatrici di fascia media che a questo livello possono far bene. La primadiè Magda Linette, che ha iniziato molto bene la stagione, e dietro di lei c’è Sloane Stephens, sempre un osso duro su questi campi. Molto interesse verso le nostre tre azzurre impegnate: Elisabettaè la numero sette del seeding, poi troviamoLuciae Camila ...

