(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilcompleto deidelladimaschile. Terminata la regular season, le migliori otto formazioni della classifica proseguono la lunga corsa verso lo Scudetto. Perugia si è assicurata con largo anticipo il primo posto e va a caccia di un altro trofeo dopo aver conquistato i primi due della stagione (Supercoppa, Mondiale per Club), ma la concorrenza è più agguerrita che mai. Si inizia con i quarti di finale, in programma dal 19 marzo al 10 aprile, al meglio delle cinque gare. Le semifinali si svolgeranno invece tra il 13 e il 25 aprile, sempre al meglio delle cinque gare. Le due vincitrici poi accederanno alle finaliche assegnano lo Scudetto (tra il 30 aprile al 14 maggio, al ...

...risultato per la Unipolsai La UnipolSai Briantea84 Cantù strappa il pass per la semifinale... Al giro di boa ildice 14 - 6 per i canturini, partiti agguerriti. Gabas spessa sulla ...Ultimo viaggio stagionale prima deiper i Mastini Varese che s abato 18 febbraio (ore 19,30) affronteranno la trasferta di ...'primo posto' e assicurarsi così la miglior posizione sul...

Tabellone playoff Superlega 2022/2023 volley: gli accoppiamenti SPORTFACE.IT

Alps Hockey League, il Vipiteno si qualifica per i pre-playoff dopo il ... FISG

IHL - Division I, definito il tabellone playoff FISG

Playoff Serie B 2022/2023: date, tabellone, regolamento e come ... Goal.com

#SerieAFipic PO Dinamp Lab Briantea84 Amicacci S.Stefano in SF all-around.net

( di Davide Colotti). Semifinali del campionato australe NBL. Si va alla bella da ambo i lati del tabellone: Tasmania Jack Jumpers e Cairns Taipans non muoiono mai e, tra le mura amiche, impattano le.GROSSETO - Il campionato di serie D è arrivato alla quinta giornata di ritorno, con la Gea Basketball Grosseto impegnato domenica alle 18 al Palasport di ...