Supplenze | le scuole ricercano i docenti da MAD Avviso A027

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Anno scolastico avviato da mesi, ma mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito in qualsiasi graduatoria di poter inviare MAD. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Supplenze: le scuole ricercano i docenti da MAD. Avvisi e scadenze -

... tra le sedi scelte dal ricorrente, delleove erano presenti più posti disponibili e ha ... Ordinanze ministeriali violano disciplina delleCosì come il Tribunale di Roma specifica che l'...Ricorso aper garantire il funzionamento dei servizi educativi nelleparitarie (nuova formulazione del comma 8) Per consentire il funzionamento dei servizi educativi nelle...

Supplenze MAD 2022/23, interpelli scuole aggiornati al 20 febbraio Scuolainforma

Supplenze 2023, l’algoritmo tornerà indietro a “ripescare” i docenti non nominati, fino a quando troveranno uno dei posti scelti Orizzonte Scuola

Supplenze scuola: il successo dell’informatizzazione nomine dipenderà dalle tempistiche delle dispon... Scuola & Concorsi

Supplenze docenti 2023/24, si conosceranno i posti disponibili in sede di presentazione della domanda Scuolainforma

Docenti di ruolo possono accettare supplenze in altra classe di concorso per tre anni. Cosa fare dopo Orizzonte Scuola

“Dal prossimo 22 febbraio i nidi e le scuole d’infanzia del Comune di Genova potrebbero perdere il personale supplente per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato. A lanciare l’allarme so ..."Dal prossimo 22 febbraio i nidi e le scuole d’infanzia del Comune di Genova potrebbero perdere il personale supplente per il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato". Lo scrivono in una not ...