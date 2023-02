Superlega | Perugia dice 33 | battuta anche Cisterna I risultati della 20° Giornata

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ventesima vittoria stagionale in, trentatreesima contando tutte le competizioni,Sir Safety Susache supera in tre set al PalaBarton, di fronte ad oltre 2700 spettatori, la Top Volleynella...

...00 Casalmaggiore - Conegliano 0 - 3 18:00 Vallefoglia - Monza 1 - 3 Visualizza Serie A1 femminile VOLLEY -15:30- Latina 3 - 0 18:00 Verona - Modena 3 - 2 Visualizza...Continua il percorso immacolato diin: la capolista ha battuto con un secco 3 - 0 Cisterna, conquistando la ventesima vittoria su venti partite disputate. Gli umbri hanno allungato su Modena, battuta in trasferta a ...

Anche nella giornata più equilibrata della stagione, Perugia ha dimostrato di essere un caso a parte. Contro Cisterna ha dominato anche se non ha giocato al top. Per il resto 5 partite e 5 tiebreak, g ...I Block Devils battono Cisterna e proseguono nel percorso netto. Da martedì tutte le attenzioni sulla final four di Roma ...