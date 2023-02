Superlega, la Del Monte® Coppa Italia presentata in Campidoglio: una final four da sogno (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è tenuta questa mattina in Campidoglio, nella storica aula “Giulio Cesare”, la conferenza stampa di presentazione della Del Monte® Coppa Italia, in programma a Roma il 25 e 26 febbraio.Undici... Leggi su europa.today (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è tenuta questa mattina in, nella storica aula “Giulio Cesare”, la conferenza stampa di presentazione della Del, in programma a Roma il 25 e 26 febbraio.Undici...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Un comportamento illecito che avrebbe dovuto comportare la dimissioni del presidente FIGC. Che un giorno tuonò: “Ju… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @PowervolleyMI: Di fronte agli oltre 5000 spettatori, Milano si piega solo al tie break di fronte ai vice campioni del mondo di Trento.… - DanyGilli : RT @CancAtomic: Regolare solo in Burundi! E con tutto il rispetto del Burundi, che di sicuro non ce l'hanno nemmeno loro una mafia come l… - GolfAnsa : Un duro colpo per il #TeamEurope verso la @rydercup di #Roma. Il belga #ThomasPieters, tra i golfisti del Vecchio… - PowervolleyMI : Di fronte agli oltre 5000 spettatori, Milano si piega solo al tie break di fronte ai vice campioni del mondo di Tre… -