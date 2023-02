Superbonus: vertice governo, imprese e banche. In vista modifiche al decreto (Di lunedì 20 febbraio 2023) - Allo studio anche uno scudo per le banche che acquisteranno i crediti incagliati. Ma restano le fibrillazioni pure all'interno della maggioranza. Forza Italia insiste affinché il testo venga ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 febbraio 2023) - Allo studio anche uno scudo per leche acquisteranno i crediti incagliati. Ma restano le fibrillazioni pure all'interno della maggioranza. Forza Italia insiste affinché il testo venga ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Herbert403 : RT @LaNotiziaTweet: Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo. Bombardieri: 'Ci aspettavamo un confronto. Ci mobi… - kiara86769608 : RT @LaNotiziaTweet: Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo. Bombardieri: 'Ci aspettavamo un confronto. Ci mobi… - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo. Bombardieri: 'Ci aspettavamo un confronto. Ci mobi… - LaNotiziaTweet : Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo. Bombardieri: 'Ci aspettavamo un confronto. Ci… - Italia_Notizie : Superbonus, i cambi possibili per sbloccare crediti e sconto in fattura: oggi il vertice Cottarelli: «Bonus esagerati, giusto lo stop» -