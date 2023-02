Superbonus, vertice a Chigi con banche e costruttori: le ipotesi per sbloccare i vecchi crediti. Per quelli futuri strada sbarrata (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il blitz arriva il confronto. Il governo Meloni, che giovedì scorso ha bloccato la cessione dei futuri crediti edilizi e fatto una prima mossa per sbloccare quelli pregressi, ha convocato per lunedì pomeriggio i rappresentanti della filiera dell’edilizia ora sul piede di guerra. Per i lavori ancora da iniziare gli spazi sono però strettissimi: l’1 marzo Istat aggiornerà i saldi di finanza pubblica gonfiando, sulla base delle indicazioni di Eurostat, il livello di deficit 2021 e 2022. E l’esecutivo non può permettersi di appesantire anche quello del 2023, pena dover rinunciare a tutte le altre misure in agenda per i prossimi mesi, tra cui il rinnovo di alcuni aiuti contro il caro energia. Per i crediti accumulati fin qui, invece, il confronto è aperto. Al tavolo convocato a Chigi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo il blitz arriva il confronto. Il governo Meloni, che giovedì scorso ha bloccato la cessione deiedilizi e fatto una prima mossa perpregressi, ha convocato per lunedì pomeriggio i rappresentanti della filiera dell’edilizia ora sul piede di guerra. Per i lavori ancora da iniziare gli spazi sono però strettissimi: l’1 marzo Istat aggiornerà i saldi di finanza pubblica gonfiando, sulla base delle indicazioni di Eurostat, il livello di deficit 2021 e 2022. E l’esecutivo non può permettersi di appesantire anche quello del 2023, pena dover rinunciare a tutte le altre misure in agenda per i prossimi mesi, tra cui il rinnovo di alcuni aiuti contro il caro energia. Per iaccumulati fin qui, invece, il confronto è aperto. Al tavolo convocato a, ...

