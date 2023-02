Superbonus | Urso “meccanismo da 9mld di truffe | ma aiuteremo settore”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Grazie al provvedimento del governo sul110%, “abbiamo eliminato unperverso con 9 miliardi die un carico insostenibile per lo Stato ma sappiamo che va preservato uncosì significativo per la nostra economia”. Lo ha detto, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo. “Era necessario sgonfiare la bolla prima che esplodesse. In generale, ritengo che l'assunzione di responsabilità del governo avrà riscontri positivi, rassicurando i mercati e incoraggiando gli investitori esteri. La cifra di questo governo è la credibilità” ha aggiunto. Lo stesso Draghi “avrebbe voluto fermare la macchina foriera disenza precedenti ma non poteva perchè il partito di maggioranza ...

"Oggi abbiamo a Palazzo Chigi il tavolo di confronto con le rappresentanze delle associazioni imprenditoriali, nessuna esclusa, come è nello stile di questo governo. Anche per capire come migliorare i ..."