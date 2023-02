Superbonus | riusciranno ora i nostri eroi a salvare almeno il salvabile?

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’incredibile pastrocchio della Legge agevolativa sulle ristrutturazioni di immobili, godendo di una super-agevolazione del 110% (addirittura superiore alla quota dell’investimento stesso), era una cosa cui io stesso facevo fatica a credere, pur essendo stato nella mia attività lavorativa un esperto di alto livello nei finanziamenti agevolati con contributi statali (italiani o con fondi della Banca Europea Investimenti). Tuttavia, se questo era stato ritenuto possibile dalle nostre istituzioni, davo per scontato che ne avessero valutato seriamente la fattibilità. Comunque considerandone anche l’effetto indotto, ovvero il beneficio sul piano economico generale (forte spinta sul Pil) e grande impulso sull’occupazione, soprattutto nel comparto immobiliare, in grande sofferenza a causa della crisi innescata dal Covid-19. Invece è finito tutto in “caciara” e scaricabarile sulle ...

