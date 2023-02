Superbonus, Palazzo Chigi “Norme transitorie per i crediti incagliati” (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Al termine degli incontri svolti il 20 febbraio a Palazzo Chigi con le associazioni di categoria dell'edilizia, sentito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma, insieme con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, e agli altri esponenti di Governo presenti, “la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”.“Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Al termine degli incontri svolti il 20 febbraio acon le associazioni di categoria dell'edilizia, sentito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti conferma, insieme con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, e agli altri esponenti di Governo presenti, “la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”.“Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio – si legge in una nota di-, il Governo ribadisce il suo impegno a trovare le soluzioni più adeguate per quelle imprese del settore edilizio che hanno agito correttamente nel rispetto delle ...

