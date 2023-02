Superbonus | Meloni difende decreto Oggi incontro governo-imprese

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il premier Giorgiainterviene via social perre ilsul110% una misura che, dice, “a ogni italiano è costata 2mila euro”. “Quando spende lo Stato, nulla è gratis”, evidenzia il presidente del Consiglio nel suo appuntamento video ‘gli appunti di Giorgia’, aggiungendo che “il costo totale” dei crediti del“attualmente è di 105 miliardi di euro”. “Ci sono state moltissime truffe, circa 9 miliardi di euro di truffe”, aggiunge ancora. “Abbiamo cercato di sanare una situazione che è diventata purtroppo fuori controllo, con esiti che possono essere imprevedibili e molto pesanti”, una misura che “l’ho detto, lo ripeto, nasceva con intenti condivisibili, ma che è stata scritta così male, è fatta così male, che ha generato una serie enorme di problemi ...

hanno votato a favore del decreto legge sul superbonus, così come hanno sempre sostenuto. Quanto a Giorgia Meloni e al suo imminente viaggio nella capitale ucraina. 'Se lasciassimo il superbonus così com'è non avremmo i soldi per fare la legge finanziaria' è l'altro monito di Meloni che rende ulteriormente chiara l'importanza di una modifica della misura.

