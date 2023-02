Superbonus, la presidente Ance: “Si ragiona sulla possibilità di consentire lo sconto in fattura per le fasce di reddito più basse” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Siamo soddisfatti dell’apertura mostrata dal governo sul tema. Sono consapevoli del fatto che i bonus nel settore edilizio abbia contribuito al Pil e al gettito fiscale. Abbiamo trovato un confronto franco e una grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e che serve un tavolo tecnico immediato anche per il futuro. Il governo ci ha dato aperture e rassicurazioni per i crediti pregressi, anche attraverso l’utilizzo degli F24, una delle misure proposte da noi e dall’Abi”. Così la presidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, al termine dell’incontro con il governo a Palazzo Chigi sui crediti incagliati del Superbonus 110%. “Si è ragionato sulla possibilità eventualmente di consentire ancora lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Siamo soddisfatti dell’apertura mostrata dal governo sul tema. Sono consapevoli del fatto che i bonus nel settore edilizio abbia contribuito al Pil e al gettito fiscale. Abbiamo trovato un confronto franco e una grande consapevolezza da parte del governo che vanno sbloccati i crediti pregressi e che serve un tavolo tecnico immediato anche per il futuro. Il governo ci ha dato aperture e rassicurazioni per i crediti pregressi, anche attraverso l’utilizzo degli F24, una delle misure proposte da noi e dall’Abi”. Così ladi(Associazione nazionale costruttori edili), Federica Brancaccio, al termine dell’incontro con il governo a Palazzo Chigi sui crediti incagliati del110%. “Si ètoeventualmente diancora lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? I dati del Superbonus smentiscono le accuse: il Presidente Meloni mantiene le promesse fatte agli italiani. - tg2rai : .@GiorgiaMeloni torna con l'appuntamento #GliAppuntiDiGiorgia. Spazio al lavoro del governo. In particolare sul… - marattin : “Sono orgoglioso di aver partecipato alla SCRITTURAZIONE del Superbonus e della cessione dei crediti” (Mario Turco,… - MassimoOrazi2 : RT @LaraAmmendola: #Ance con la sua presidente smentisce il governo e i giornalai . Spettacolare la faccia di #DeBartoli .#Superbonus #mezz… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: Superbonus, la presidente Ance: “Si ragiona sulla possibilità di consentire lo sconto in fattura per le fasce di reddi… -