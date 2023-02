Superbonus, il governo trova la soluzione per i crediti incagliati (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo è determinato a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Le aperture emerse all'incontro a palazzo Chigi vengono apprezzate dalle imprese che comunque chiedono di più. Dopo il decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio e la riunione di oggi, il prossimo passo è un tavolo tecnico con le associazioni di categoria sui cosiddetti "crediti incagliati", cioè i crediti maturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire, per individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Il governo ha ribadito che i bonus per l'edilizia ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilè determinato a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Le aperture emerse all'incontro a palazzo Chigi vengono apprezzate dalle imprese che comunque chiedono di più. Dopo il decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio e la riunione di oggi, il prossimo passo è un tavolo tecnico con le associazioni di categoria sui cosiddetti "", cioè imaturati e che il sistema bancario ha difficoltà ad assorbire, per individuate norme transitorie al fine di fornire soluzioni nel passaggio dal regime antecedente al decreto legge a quello attuale, tenendo conto della situazione delle imprese di piccole dimensioni e di quelle che operano nelle zone di ricostruzione post-sisma. Ilha ribadito che i bonus per l'edilizia ...

