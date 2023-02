Superbonus, il Governo apre su F24 e ricostruzione sisma. Crediti per 19 miliardi (Di lunedì 20 febbraio 2023) La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei Crediti incagliati e l’ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e gli incapienti. È questa la doppia apertura del Governo sul tema caldo del Superbonus, su cui invece viene confermato il cambio di rotta impresso dal decreto varato venerdì nel Consiglio dei ministri. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 20 febbraio 2023) La strada degli F24 per sbloccare il nodo deiincagliati e l’ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al poste gli incapienti. È questa la doppia apertura delsul tema caldo del, su cui invece viene confermato il cambio di rotta impresso dal decreto varato venerdì nel Consiglio dei ministri.

