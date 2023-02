Superbonus, il governo apre alle compensazioni con gli F24. Si valuta anche intervento Cdp (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il settore chiede la possibilità per le banche di utilizzare i versamenti F24 dei clienti per compensare i crediti ora incagliati. Fonti di governo: «Nessuna modifica al decreto ma pronti all’ascolto» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il settore chiede la possibilità per le bdi utilizzare i versamenti F24 dei clienti per compensare i crediti ora incagliati. Fonti di: «Nessuna modifica al decreto ma pronti all’ascolto»

