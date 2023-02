Superbonus, il governo apre alla compensazione con le banche: la soddisfazione di Ance Bergamo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Clima più sereno tra governo e mondo delle imprese dopo lo stop improvviso da parte dell’esecutivo a cessione del credito e sconto in fattura per i nuovi lavori. Nell’atteso incontro di lunedì a Palazzo Chigi le aziende hanno chiesto soprattutto un intervento per smaltire la massa di crediti rimasti incagliati, in pancia alle imprese (o ai singoli cittadini) e ora senza acquirenti. Un ammontare che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato i 19 miliardi nel faccia a faccia con le aziende. Su questo punto si sarebbe registrata una apertura da parte del governo all’utilizzo della compensazione con le banche attraverso gli F24 mentre l’intenzione dell’esecutivo sarebbe di istituire, con tutta probabilità al Mef, un tavolo tecnico al quale riunire anche i rappresentanti della categorie interessate per ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Clima più sereno trae mondo delle imprese dopo lo stop improvviso da parte dell’esecutivo a cessione del credito e sconto in fattura per i nuovi lavori. Nell’atteso incontro di lunedì a Palazzo Chigi le aziende hanno chiesto soprattutto un intervento per smaltire la massa di crediti rimasti incagliati, in pancia alle imprese (o ai singoli cittadini) e ora senza acquirenti. Un ammontare che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato i 19 miliardi nel faccia a faccia con le aziende. Su questo punto si sarebbe registrata una apertura da parte delall’utilizzo dellacon leattraverso gli F24 mentre l’intenzione dell’esecutivo sarebbe di istituire, con tutta probabilità al Mef, un tavolo tecnico al quale riunire anche i rappresentanti della categorie interessate per ...

