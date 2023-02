Superbonus, governo vede imprese e banche: ecco le ipotesi sul tavolo (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ferma determinazione” del governo a trovare una soluzione allo stop alla cessione dei crediti d’imposta nell’edilizia, Superbonus in testa. “Al termine degli incontri svolti oggi a Palazzo Chigi, sentito il presidente Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti di governo presenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”, si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine degli incontri del governo con gli attori finanziari ed imprenditoriali coinvolti. “Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio, il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Ferma determinazione” dela trovare una soluzione allo stop alla cessione dei crediti d’imposta nell’edilizia,in testa. “Al termine degli incontri svolti oggi a Palazzo Chigi, sentito il presidente Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti conferma, unitamente al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, al ministro per l’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e agli altri esponenti dipresenti, la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi”, si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi al termine degli incontri delcon gli attori finanziari ed imprenditoriali coinvolti. “Partendo dal decreto legge approvato lo scorso 16 febbraio, il ...

