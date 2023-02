Superbonus, Governo: ferma determinazione per una soluzione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Governo conferma la ferma determinazione a porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, al termine dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilconlaa porre rimedio agli effetti negativi della cessione del credito correlata ai bonus edilizi. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi, al termine dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. E… - c_appendino : Stasera ci vediamo in diretta su Facebook con il collega @AntoninoIaria5 per parlare delle gravissime menzogne con… - raffaellapaita : Il Superbonus, voluto dal M5S, è stata una catastrofe nei conti pubblici del Paese: truffe e sperpero di denaro fin… - LinaPenny1 : RT @AgenziaVISTA: #Superbonus, #Conte: “#Governo tradisce italiani e impegni presi in campagna elettorale” - giupcast : RT @ComitatoCentra1: Sapete perché le armi donate dal governo italiano all' Ucraina costano meno del superbonus 110%? Perché il governo ha… -