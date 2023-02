Superbonus del 110% | il Cifa | Giusto lo stop dal Governo Misura da rimodulare e crediti da sbloccare

(Di lunedì 20 febbraio 2023) . “Condivido la decisione delMeloni di fermare ildele lo sconto in fattura” dichiara il presidente dell’associazione di impreseItalia, Andrea Cafà. “L’attuazione di queste misure, così come regolamentate in precedenza, ha drogato il mercato generando una lievitazione dei prezzi di beni e servizi tale da mettere in crisi il sistema della spesa pubblica. Queste agevolazioni fuori controllo sono costate 2000 euro a ogni cittadino italiano” precisa. “Chiedo – continua Cafà – un provvedimento immediato perincagliati che ammontano a circa 15 miliardi”. “Per il futuro – conclude il presidente della confederazione delle Pmi – mi auguro che la stessa tipologia di aiuti, voluta dalDraghi per migliorare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... federicofubini : Come spendere 150 miliardi (cercando, inutilmente, di farli sparire dal bilancio) senza aumentare di un etto il pot… - raffaellapaita : Il Superbonus, voluto dal M5S, è stata una catastrofe nei conti pubblici del Paese: truffe e sperpero di denaro fin… - fattoquotidiano : Così il Superbonus ha contribuito alla ripresa post pandemia: gli studi sull’aumento del Pil e dei posti di lavoro… - RoccaIsola : RT @M5SBerlino: ?? I calcoli fatti dal governo Meloni sui costi del #Superbonus sono indegni e dimostrano un’incompetenza di fondo a dir poc… - PPASQUERO : RT @ilfoglio_it: Il Superbonus nasce da una giusta intenzione ma ha prodotto un disastro persino peggiore rispetto a quello descritto dalla… -

"Il Governo - ha proseguito Rixi dopo il confronto con un gruppo di imprenditori edili preoccupato dalle decisionigoverno - ha voluto rimettere ordine perché i creditierano fuori ...Iscriviti subito In Italia cambiano le regole: guida alle novità Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next Fest compie 10 anni e riparte da ...

Superbonus, il governo vede imprese e banche: ecco le ipotesi sul tavolo. Si valuta intervento Cdp Il Sole 24 ORE

Superbonus, Pd contro Meloni: “Dice che lo pagano tutti i cittadini Vale pure per il condono agli… Il Fatto Quotidiano

Confronto sul Superbonus, Abi, Cdp, Sace dal governo - Politica Agenzia ANSA

Cottarelli: «Superbonus era un’esagerazione, lo stop del governo è giusto» Corriere della Sera

Segui Tag24 anche sui social Superbonus, cosa succede con il 110%, con la ricostruzione nelle zone sismiche e con lo sblocco dei crediti incagliati Il senatore Guido Liris, capogruppo FdI in Commissi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 feb - Anche la Rete delle professioni tecniche (Rpt) prendera' parte oggi alla riunione prevista dal Governo per discutere dei contenuti del decreto sulla ...