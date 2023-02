Superbonus: Conte, 'il buco è 130mila occupati per strada e 40mila aziende fallite' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Il buco è di 130mila occupati che andranno per strada e 40mila aziende che falliranno, questo è il buco creato in questo modo dal governo". Lo ha detto Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4 parlando del Superbonus. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Ilè diche andranno perche falliranno, questo è ilcreato in questo modo dal governo". Lo ha detto Giuseppea Quarta Repubblica su Rete4 parlando del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Quando il Conte bis varò il decreto per il superbonus, né stampa né tecnici obiettarono che sarebbe costato tanto e… - NicolaPorro : ?? Quanto è costato ad ogni italiano, dalla culla in su, il #Superbonus di Conte? Una cifra da capogiro - LaVeritaWeb : Il capogruppo di Fdi al Senato: «L’Italia non è la sola a essere danneggiata, ora puntiamo a convergere col Ppe per… - antobgl : RT @M5SBerlino: #Conte: “#Governo tradisce italiani e impegni presi in campagna elettorale” #Superbonus - rita48802996 : RT @francetomm: Vi presento #Conte, l'Avvocato del popolo, che fra sedie a rotelle, monopattini, primule, reddito di cittadinanza, superbon… -