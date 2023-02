Superbonus: Conte, 'conti dopati? Meloni chiarisca, non si prendono in giro italiani' (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Dire che i conti pubblici sono stati dopati è una accusa gravissima, di cui sarebbe responsabile Draghi, che ha governato per 18 mesi, e adesso Meloni e Giorgetti. Non prendiamo in giro gli italiani, devono chiarire una notizia che allarma i mercati". Lo ha detto Giuseppe Conte a Quarta Repubblica su Rete4. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb (Adnkronos) - "Dire che ipubblici sono statiè una accusa gravissima, di cui sarebbe responsabile Draghi, che ha governato per 18 mesi, e adessoe Giorgetti. Non prendiamo ingli, devono chiarire una notizia che allarma i mercati". Lo ha detto Giuseppea Quarta Repubblica su Rete4.

