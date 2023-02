Superbonus, Conte “Buco da 130mila occupati” (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Superbonus non è stato toccato, è stato toccato il meccanismo dello sconto in fattura e del credito d'imposta: il Buco creato in questo modo dal governo è di 130mila occupati che andranno per strada e 40mila aziende che falliranno, questo è il Buco creato in questo modo dal governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ospite di “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. “Comprimendo tutto questo comparto e non governando, rischiamo di operare una recessione: ritorneremo una Cenerentola e questo non va bene”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ilnon è stato toccato, è stato toccato il meccanismo dello sconto in fattura e del credito d'imposta: ilcreato in questo modo dal governo è diche andranno per strada e 40mila aziende che falliranno, questo è ilcreato in questo modo dal governo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, ospite di “Quarta Repubblica”, in onda questa sera su Retequattro. “Comprimendo tutto questo comparto e non governando, rischiamo di operare una recessione: ritorneremo una Cenerentola e questo non va bene”. -foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

