Superbonus, Confartigianato Ch-Aq: rischio bomba sociale (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Aquila - Confartigianato Chieti L'Aquila lancia l'allarme per lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti stabilito dal Governo ed esprime "grande preoccupazione", perché si rischia una "bomba sociale sul fronte occupazionale, considerando che le imprese, proprio grazie agli incentivi, hanno assunto ed investito". L'associazione ricorda che, nel Chietino e nell'Aquilano sono a rischio oltre 5.700 imprese del settore dell'edilizia, per un totale di circa 18mila lavoratori; un dato che sale a oltre 11.100 attività e 34mila addetti se si considera l'intera regione. Proprio per questo Confartigianato chiede un immediato interessamento dei parlamentari eletti in Abruzzo. "L'associazione, negli ultimi giorni - si legge in una nota - sta raccogliendo le segnalazioni e il disagio di chi già si ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'Aquila -Chieti L'Aquila lancia l'allarme per lo stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti stabilito dal Governo ed esprime "grande preoccupazione", perché si rischia una "sul fronte occupazionale, considerando che le imprese, proprio grazie agli incentivi, hanno assunto ed investito". L'associazione ricorda che, nel Chietino e nell'Aquilano sono aoltre 5.700 imprese del settore dell'edilizia, per un totale di circa 18mila lavoratori; un dato che sale a oltre 11.100 attività e 34mila addetti se si considera l'intera regione. Proprio per questochiede un immediato interessamento dei parlamentari eletti in Abruzzo. "L'associazione, negli ultimi giorni - si legge in una nota - sta raccogliendo le segnalazioni e il disagio di chi già si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Superbonus, anche Confartigianato contro le nuove norme: 'Irrazionali e isteriche.' @ultimora_pol - TgrRaiFVG : Caos superbonus: cantieri fermi, imprese in bilico. In molti casi i lavori si erano bloccati già prima del recente… - notiziedabruzzo : Superbonus, Confartigianato Chieti L’Aquila lancia l’allarme per lo stop allo sconto in fattura - GiornalediMonte : Superbonus. Confartigianato CH PE chiedono intervento parlamentari abruzzesi.. - AnsaAbruzzo : Superbonus: Confartigianato Ch-Aq, rischio bomba sociale -