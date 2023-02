Superbonus | con la stretta sui crediti in Bergamasca 2 500 cantieri a rischio

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’agevolazione. Dopo lo stop alla cessione deciso dal Governo, è questa la stima di Ance sul settore in provincia. Pesenti: «Bisogna consentire alle banche di ampliare la capacità di acquisto utilizzando i debiti da F24».

... stop immediato alla cessione del credito per il. La decisione dell'esecutivo a guida ... Gli altri, anche se si erano impegnatiuna caparra, si troveranno a dover pagare 86.100 euro in ......crediti e lo sconto in fattura del. Sono questi i temi della riunione che gli assessori all'Economia, Vincenzo Colla , e al Bilancio, Paolo Calvano , organizzano venerdì 24 febbraio...

"Ci mobiliteremo contro il decreto sul Superbonus, non escludiamo uno sciopero". Secondo il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, il drastico ridimensionamento del bonus è una scelta sbagliata n ...