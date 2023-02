Superbonus, come cambia: cessione credito ai redditi bassi e compensazioni con F24. Cosa sappiamo (Di lunedì 20 febbraio 2023) La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità della cessione per i lavori legati al post sisma e gli incapienti. È questa la doppia apertura ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) La strada degli F24 per sbloccare il nodo dei crediti incagliati e l'ipotesi di mantenere la possibilità dellaper i lavori legati al post sisma e gli incapienti. È questa la doppia apertura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. E… - federicofubini : Come spendere 150 miliardi (cercando, inutilmente, di farli sparire dal bilancio) senza aumentare di un etto il pot… - borghi_claudio : @niforcheri @UmbertoexIT Il superbonus era un'idea del menga come qualsiasi cosa pagata al 110% dallo stato anche p… - xnitius : E come per incanto le previsioni #ENEA spariscono???????? #Superbonus #QuartaRepubblica - kiara86769608 : RT @UnoNemoNessuno: A #QuartaRepubblica @GiuseppeConteIT sta umiliando @alesallusti come mai nessuno prima d'ora. Caro @marcotravaglio, or… -