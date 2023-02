Superbonus, Boccia (Pd): “Provvedimento schizofrenico. Meloni con lo stop alla cessione dei crediti danneggia le piccole imprese” (Di lunedì 20 febbraio 2023) “Superbonus? È una iniziativa che rivendichiamo, quello del governo è un errore grave. E noi saremo molto duri anche in Parlamento. Quell’intervento nel 2020, in un momento drammatico per il paese, ha salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di imprese. È evidente che quel modello non piacesse a una parte della destra, né probabilmente a Draghi, ma ribadisco: il Superbonus ha salvato il paese in una fase drammatica”. Così il senatore del Pd Francesco Boccia, su Radio 24, risponde alla giornalista Maria Latella che lo incalza sulla posizione dei dem in merito al Superbonus dopo la decisione del governo Meloni di bloccare la cessione dei futuri crediti edilizi. Boccia sottolinea: “Il problema è che, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) “? È una iniziativa che rivendichiamo, quello del governo è un errore grave. E noi saremo molto duri anche in Parlamento. Quell’intervento nel 2020, in un momento drammatico per il paese, ha salvato centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di. È evidente che quel modello non piacesse a una parte della destra, né probabilmente a Draghi, ma ribadisco: ilha salvato il paese in una fase drammatica”. Così il senatore del Pd Francesco, su Radio 24, rispondegiornalista Maria Latella che lo incalza sulla posizione dei dem in merito aldopo la decisione del governodi bloccare ladei futuriedilizi.sottolinea: “Il problema è che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antobgl : RT @globalistIT: - PoliticaNewsNow : Superbonus, Boccia: 'Per Meloni pagano i cittadini? E per il condono agli evasori chi paga? - arciros : @CottarelliCPI Professore, eh, ma bisogna dirlo anche a Ciccio Boccia che stasera al tg1 piangeva perché è stato to… - globalistIT : - labopoldem : SUPERBONUS: BOCCIA, 'PER MELONI PAGANO CITTADINI? PER CONDONO A EVASORI CHI PAGA?' -