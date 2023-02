Superbonus addio | tutto bloccato | il governo fa marcia indietro ecco chi perderà di più

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Il 2023 ha portato novità amare per il tanto amato110%, che ha permesso a molti di ristrutturare casa senza spendere un patrimonio. Con il cambio didalla sinistra alla destra, era chiaro che le situazioni che abbiamo conosciuto negli ultimi anni venissero completamente ribaltate. Così sta succedendo anche al110%, il bonus dello Stato – sotto forma di sconto in fattura e cessione del credito – che ha agevolato la ristrutturazione degli immobili.– Ilovetrading.itSta scoppiando la bufera dopo la decisione, già in parte anticipata, di Fratelli d’Italia di direallo sconto in fattura e alla cessione dei crediti; non ci sta il Movimento Cinque Stelle, che aveva portato avanti il progetto come proprio cavallo di battaglia, insieme al ...