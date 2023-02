Superbike | Test Phillip Island Miglior crono Razgatlioglu | big a terra

Il turco finisce a terra così come Rea e il campione del mondo in carica Bautista PHILLIP ISLAND (AUSTRALIA) - Prima giornata diufficiali per il Mondialeal Phillip Island Grand Prix Circuit che termina con il miglior crono realizzato da Toprak Razgatlioglu. In FP2, il pilota turco del Pata Yamaha Prometeon ...Pochi giorni e finalmente il campionato mondiale2023 potrà prendere il via , ma prima dello spegnimento dei semafori c'è tempo per un'ultima due giorni di. Questa scatterà domenica 19 febbraio alle 23:10 italiane, con la prima ...

SBK, Phillip Island: ecco i piloti in azione con le livree ufficiali GPOne.com

Superbike Phillip Island test day-1: Toprak Razgatlioglu li mette in riga Corse di Moto

SBK 2023. Verso i due giorni di test ufficiali a Phillip Island Moto.it

SBK | Ultimi test a Phillip Island, poi via alla stagione! Motorsport.com - IT

SBK, LIVE Test Superbike Phillip Island: la diretta minuto per minuto GPOne.com

Ottimo inizio per Toprak e Michael, 3° Bautista con caduta. Oettl miglior indipendente, Petrucci e Bassani fuori dalla top ten ...Terza stagione nel team ufficiale Ducati per il riminese che è uno dei protagonisti della preseason Termina la prima giornata di Test riservata al Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike 2023: al Phi ...