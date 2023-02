Superbike, Mondiale 2023: i favoriti. Sarà ancora una corsa a tre tra Bautista, Rea e Razgatlioglu? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo una lunga attesa, torna ufficialmente la Superbike. Tutto è pronto per far alzare il sipario sul Mondiale 2023 che prenderà il via nel corso del prossimo weekend con la tappa del Gran Premio di Australia sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island. Ci attende un campionato suddiviso in 12 appuntamenti (l’ultimo è ancora da fissare) che ci regalerà ancora una volta grandi emozioni. Tante gare (come sempre tre a fine settimana) mentre i favoriti saranno decisamente di meno. Anzi, saranno i soliti noti. Partiamo dal campione del mondo in carica, lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati), il turco Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e l’inossidabile nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki). Tre nomi scontati, certo, ma di altrettanti fuoriclasse. Come ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 febbraio 2023) Dopo una lunga attesa, torna ufficialmente la. Tutto è pronto per far alzare il sipario sulche prenderà il via nel corso del prossimo weekend con la tappa del Gran Premio di Australia sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island. Ci attende un campionato suddiviso in 12 appuntamenti (l’ultimo èda fissare) che ci regaleràuna volta grandi emozioni. Tante gare (come sempre tre a fine settimana) mentre isaranno decisamente di meno. Anzi, saranno i soliti noti. Partiamo dal campione del mondo in carica, lo spagnolo Alvaro(Ducati), il turco Toprak(Yamaha) e l’inossidabile nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki). Tre nomi scontati, certo, ma di altrettanti fuoriclasse. Come ...

