Superbike | Danilo Petrucci inizia una nuova avventura | l’obiettivo è meritarsi una Ducati ufficiale

Danilo Petrucci sarà sicuramente uno degli osservati speciali nell'ambito del Mondiale Superbike 2023, che prenderà il via ufficialmente questo weekend a Phillip Island con il Gran Premio d'Australia. Il pilota ternano sbarca infatti nel massimo campionato riservato alle derivate di serie dopo una carriera di tutto rispetto nel Motomondiale, in cui è riuscito a vincere due gare nella classe regina con la Ducati. Petrux, reduce da un 2022 davvero molto intenso tra Dakar, MotoAmerica ed una wild card con la Suzuki in MotoGP a Buriram, ha scelto di intraprendere a partire da quest'anno una nuova avventura in Superbike con la Panigale V4R del team Barni. l'obiettivo a medio termine del 32enne azzurro è quello di guadagnarsi una sella nella squadra ufficiale Ducati.

