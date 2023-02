Suor Cristina all'Isola dei Famosi: concorrente ufficiale del reality dopo l'addio al convento (Di lunedì 20 febbraio 2023) Suor Cristina nel cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. dopo essersi spogliata delle vesti monacali, Cristina Scuccia prova a cavalcare la notorietà diventando una dei... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023)nel cast della prossima edizione de L'deiessersi spogliata delle vesti monacali,Scuccia prova a cavalcare la notorietà diventando una dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - realityita : I Probabili concorrenti della nuova edizione dell’isola dei famosi ! #isola ????? Cristina Scuccia ( ex suor cristi… - mattsbs : Io onestamente non vedo l’ora di vedere (suor) Cristina all’isola - adoroivipponi : ??anche Cristina Scuccia (nota come Suor Cristina) nel cast dell’Isola dei Famosi dopo aver lasciato il convento ed… - roracaseli : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… -