Suor Cristina all'Isola dei Famosi, colpaccio per Ilary Blasi: anticipazioni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è spogliata dell'abito monacale e adesso per l'ex Suor Cristina è pronta per intraprendere nuove avventure anche televisive. Dal prossimo aprile volerà in Honduras per partecipare ad un reality show: Cristina Scuccia concorrente de L'Isola dei Famosi 2023. Come riportato dal portale TvBlog, si tratta del suo primo reality in assoluto. Un cambio di passo radicale che arriva dopo la scelta di dire addio all'Italia per andare a vivere in Spagna e iniziare una nuova vita. Fino a quando rimarrà a Cayos Cochinos non dovrà pensare al suo lavoro. Come raccontato qualche mese fa a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, in Spagna fa la cameriera. Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: la trasformazione di Suor Cristina Se ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si è spogliata dell'abito monacale e adesso per l'exè pronta per intraprendere nuove avventure anche televisive. Dal prossimo aprile volerà in Honduras per partecipare ad un reality show:Scuccia concorrente de L'dei2023. Come riportato dal portale TvBlog, si tratta del suo primo reality in assoluto. Un cambio di passo radicale che arriva dopo la scelta di dire addio all'Italia per andare a vivere in Spagna e iniziare una nuova vita. Fino a quando rimarrà a Cayos Cochinos non dovrà pensare al suo lavoro. Come raccontato qualche mese fa a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, in Spagna fa la cameriera.Scuccia all'dei: la trasformazione diSe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione… - rockett70 : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… - lspfduG : suor cristina, non più suora, all’isola dei famosi - mandy___23 : RT @trash_italiano: Dopo aver lasciato il convento, Cristina Scuccia (conosciuta come Suor Cristina) prenderà parte alla nuova edizione del… - Giuh_h : perché dite suor cristina all'isola miodio ilaria ilary qua stiamo già impazzendo -