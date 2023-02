(Di lunedì 20 febbraio 2023) Luke O'Nien, mediano del, ha rimediato un'ammonizione nel match di Championship contro il Bristol City terminato 1-1. Il giocatore dei 'Black Cats' ha deciso di fermare l'attaccante Alex Scott saltandogli in groppa in corsa e baciandolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : .@SunderlandAFC, il giallo più divertente di sempre lo prende #ONien | #VIDEO - @SkyBetChamp #Championship #SAFC… - sportli26181512 : Il 'giallo' più divertente della storia. E lo spettacolo continua sui social...: Il 'giallo' più divertente della s… -

Luke O'Nien, mediamo del, si è reso protagonista dell'ammonizione più bizzarra dell'anno. Durante la partita di Championship contro il ...Luke O'Nien, mediamo del, si è reso protagonista dell'ammonizione più bizzarra dell'anno. Durante la partita di Championship contro il ...

Sunderland, il giallo più divertente di sempre lo prende O’Nien | VIDEO Pianeta Milan

Il "giallo" più divertente della storia. E lo spettacolo continua sui social... La Gazzetta dello Sport

Gli sale in groppa e lo bacia: guarda il bizzarro giallo di O'Nien Gazzetta

Giuseppe Rossi alla Spal, è ufficiale: l'attaccante ritorna in Italia Tuttosport

Roma-Sunderland 2-0: Felix e Zaniolo decidono la sfida Il Romanista

Luke O’Nien in occasione di Sunderland-Bristol City ... il direttore di gara che gli ha sventolato il cartellino giallo. Un po' meno divertito di quanto successo è sembrato invece Scott che, scuro in ...Ha dell'incredibile il cartellino giallo ricevuto da Luke O'Nien in occasione del match di Championship tra Sunderland e Bristol City. VIDEO ...