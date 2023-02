Studio Prospettiva | la ricerca del benessere attraverso un Cambiamento Consapevole

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Manola Gotti è una Dottoressa laureata in Psicologia e specializzata in Tecniche di Gestione dell’Ansia, il cui lavoro mira a promuovere nell’individuo un. E’ proprio questo, infatti, l’approccio sul quale si fonda il suo progetto e sul quale si articola il modus operandi del suodi Psicologia, denominato ‘’. Una realtà presente sul territorio di Bergamo – in Via dei Celestini 5/c, zona Stadio – da ormai un anno, che ci viene sapientemente illustrato in tutta la sua struttura. Dottoressa in che cosa consiste il progetto di? “Il progetto di...