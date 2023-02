Strage Corinaldo, “banda usò spray consapevolmente” (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Tutti gli imputati erano presenti, la sera tra il 7 e l’8 dicembre 2018 presso la discoteca ‘Lanterna Azzurra’; tutti erano adusi all’utilizzo dello spray al peperoncino per la commissione di azioni predatorie ed erano assolutamente consapevoli degli effetti della diffusione della sostanza urticante’’. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 dicembre hanno confermato le condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della ‘banda dello spray’ che nel dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale ‘Lanterna Azzurra’ a Corinaldo, ad Ancona. Nella calca morirono schiacciati 5 adolescenti e una mamma di 39 anni. Per i componenti del gruppo, le ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – ”Tutti gli imputati erano presenti, la sera tra il 7 e l’8 dicembre 2018 presso la discoteca ‘Lanterna Azzurra’; tutti erano adusi all’utilizzo delloal peperoncino per la commissione di azioni predatorie ed erano assolutamente consapevoli degli effetti della diffusione della sostanza urticante’’. Lo scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 dicembre hanno confermato le condanne, tra i 12 anni e mezzo e i 10 anni e 9 mesi per i sei giovani della Bassa Modenese accusati di essere i componenti della ‘dello’ che nel dicembre 2018 provocò la fuga di massa dal locale ‘Lanterna Azzurra’ a, ad Ancona. Nella calca morirono schiacciati 5 adolescenti e una mamma di 39 anni. Per i componenti del gruppo, le ...

