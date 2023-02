Storia diplomatica | Pierre Deval

Leggi su ildenaro

, nasce a Costantinopoli, ottobre 1758, e muore a Villiers-le-Belil23 agosto 1829, e fu un console generale di Francia nominato ad Algeri, capitale della reggenza di Algeri ,dicembre 1791 a luglio 1792, e di settembre 1814 a giugno 1827. Figlio di Alexandre-Philibert, dragomanno del Levante a Costantinopoli, e di Catherine Mille,tra i27 agosto 1765 al College de Clermont, futuro liceo Louis-le-Grand come " giovane delle lingue ", e si è laureato ad agosto 1774. Fu nominato per il suo primo incarico di dragomanno a Seyde e successivamente prestò servizio a Latakia, Aleppo e Alessandria come cancelliere. Nominato vice-console a Baghdadil27 agosto 1786. Rifugiato a Costantinopoli per tutto il periodo rivoluzionario, tornò in Francia nel 1803 e vi rimase fino al ...