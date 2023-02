“Sto male anche io”. Allarme salute al GF Vip 7, problemi intimi per un altro concorrente (Di lunedì 20 febbraio 2023) Allarme salute nella casa più spiata d’Italia. Nella casa del GF Vip 7 , anche un altro concorrente avrebbe confidato di soffrire dello stesso problema di salute intima di Antonino Spinalbese. La situazione inizia a preoccupare. Matteo Diamante e il problema di salute intimo. Tutto avrebbe avuto inizio quando negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria parlando con Antonella Fiordelisi ha rivelato: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai! Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cos’abbia”. E dopo non poche polemiche, adesso anche Matteo Diamante sembra soffrire dello stesso malessere. Leggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 20 febbraio 2023)nella casa più spiata d’Italia. Nella casa del GF Vip 7 ,unavrebbe confidato di soffrire dello stesso problema diintima di Antonino Spinalbese. La situazione inizia a preoccupare. Matteo Diamante e il problema diintimo. Tutto avrebbe avuto inizio quando negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria parlando con Antonella Fiordelisi ha rivelato: “Ti stai cambiando in camera accanto ad uno che si piglia le pasticche per farsi sgonfiare le pa**e perché le ha gonfissime. Parlo di Antonino, e lo sai! Si prende una roba per il testosterone, non so nemmeno bene cos’abbia”. E dopo non poche polemiche, adessoMatteo Diamante sembra soffrire dello stessossere. Leggi ...

