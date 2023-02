“Sto cercando una gravidanza | posso assumere il Lutenyl?”

Leggi su gravidanzaonline

Salve dottore, a novembre ho fatto un'isteroscopia operativa togliendomi un polipo, uno sperone e correggendo un istmocele provocato dalla cicatrice del parto cesareo. Ho fatto visita a febbraio dal ginecologo, che mi ha detto che la ferita non si è ancora rimarginata, e quindi mi ha prescrittodal 16esimo giorno del ciclo per 8 giorni. Ho un po' paura ad assumerlo perché sono anche alla ricerca di una seconda, sono ben due anni che provo ma nulla. Il farmaco può provocare dei danni o è anche utile per una possibile? Ovulo regolarmente, ho fatto esami e sono tutti nella norma. Mi può dare qualche consiglio su questo medicinale? Grazie mille.