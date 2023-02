Stefano Fiordelisi al veleno contro GF Vip e Signorini | tutta una grande farsa | bloccate ospitate?

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 20 febbraio 2023)è tornato all’attacco in queste oreil GF Vip e Alfonso. Il padre di Antonella ha deciso di raccogliere i messaggi di alcuni fan di sua figlia, i quali sono indignati in questo periodo per il modo in cui sta venendo trattata la giovane. Tra i vari commenti, ce ne sono L'articolo proviene da KontroKultura.