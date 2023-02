Stefano Cocirio nuovo Chief Financial Officer del Milan (Di lunedì 20 febbraio 2023) «AC Milan annuncia ufficialmente la nomina di Stefano Cocirio, membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2018, a Chief Financial Officer del Club». Con questa breve nota il club rossonero ha annunciato la nomina del nuovo CFO della società. In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, a Cocirio sono state conferite le deleghe L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 20 febbraio 2023) «ACannuncia ufficialmente la nomina di, membro del Consiglio d’Amministrazione dal 2018, adel Club». Con questa breve nota il club rossonero ha annunciato la nomina delCFO della società. In qualità di CFO, con diretto riporto al CEO Giorgio Furlani, asono state conferite le deleghe L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

