Stavo sul marciapiede | Mare Fuori | il dramma dietro le quinte

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tra le storie d'amore più intense etiche presenti in “”, la serie Rai che sta spopolando tra giovani e meno giovani, c'è sicuramente quella tra “Pino O'Pazz” e la sua “Kubra”. Nella quarta stagione, che non vedremo prima della primavera 2024, i due dovranno affrontare ildella morte della mamma di lei e la riscoperta paternità della ragazza con l'educatore Beppe. I fan non vedono l'ora che accada, ma, prima di allora, una domanda sorge spontanea: chi è nella vita “Pino O'Pazzo”, questo ragazzo dai grandi occhi blu e dalle labbra a forma di fragola che ha conquistato tutti? Nella vita vera si chiama Artem Tkachuk, ha 22 anni ed è nato in Ucraina. L'attore si è raccontato nel salotto di “Oggi è un altro giorno”. Cresciuto nel rione “Salicelle” di Afragola, uno dei più malfamati e isolati del ...

La corsataxi - Domenica mattina, intorno a mezzogiorno, Ivana riceve una chiamata: la futura mamma ...cadendo io a terra perché l'adrelina era fortissima. Quando sono arrivata le gambe non ...Nel borgo umbroTrasimeno, sede dell'allora Regia aeronautica, è seppellito suo padre: l'... ma non lo aveva cercato: 'Preferivo non disturbarlo, lui era il direttore, io in fondocon gli ...

Mare Fuori, il dramma dietro le quinte: "Stavo sul marciapiede" Liberoquotidiano.it

Mare Fuori, parla Artem Tkachuk: “Stavo sul marciapiede, poi…” OGGI

Della Vite luce azzurra nel gigante mondiale: 'Devo lavorare sul ... NEVEITALIA.IT

Torino, fiocco rosa sul taxi: partorisce in auto grazie alla tassista TGCOM

Ollie Judge sul nuovo disco degli Squid “Sarà prog, nel bene e nel ... IndieForBunnies

Cosa hanno in comune Lazza, Mahmood e Paul Mescal Risposta: la frangia da uomo, ovvero l'accessorio beauty più cool del 2023. La avevamo già vista lo scorso gennaio, protagonista delle passerelle uom ...Hearst e le terze parti usano i cookies e le tecnologie simili (“Cookies”) su questo sito. Alcuni Cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per fornirti i nostri contenuti. Altri ...