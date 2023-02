Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino torna su Rai2: anticipazioni ed ospiti della nuova puntata (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo appuntamento con Stasera tutto è possibile condotto da Stefano De Martino: anticipazioni ed ospiti di Stasera 20 febbraio Stasera tutto è possibile torna alle 21:20 in prima serata su RAI 2: lo show, condotto da Stefano De Martino, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosi ospiti che Stasera saliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli altri protagonisti. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Sarà "Step Carnival" il tema del secondo appuntamento con Stasera tutto è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuovo appuntamento concondotto daDeeddi20 febbraioalle 21:20 in prima serata su RAI 2: lo show, condotto daDe, è realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy. Scopriamo chi sono i prestigiosichesaliranno sul palco e giocheranno con il conduttore e gli altri protagonisti. Il programma è disponibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay. Sarà "Step Carnival" il tema del secondo appuntamento conè ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaMarchisio8 : @fogman86 @2DaniLuiz L'ingiustizia è dare una penalità importante a campionato in corso. La squadra aveva fatto tut… - teatrolafenice : Ascoltiamo un momento dalla Sinfonia n. 4, Op. 90 altrimenti conosciuta come 'Italiana' di Mendelssohn. A dirigere… - Raiofficialnews : “Sono molto felice e riconoscente ad #Amadeus: il tutto è successo in maniera magica”. @chiarafrancini stasera sul… - Rosa29011 : ma in tutto questo, Antonella adesso dove sta? ditemi come sta dopo le urla? hanno parlato Edo e Antonella? (sono s… - bombettamarzoli : Cosa dici DONNAMARY non erano testa a testa erano a 1 metro di distanza e Luca è stato fin troppo educato ci sono i… -