Stasera tutto è possibile: anticipazioni, ospiti, cast e giochi di oggi, 20 febbraio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa sera, lunedì 20 febbraio 2023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati nel cast del programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli ospiti – comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni: cast, ospiti e giochi di oggi Sarà “Step Carnival” il tema del secondo appuntamento con ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 febbraio 2023) Questa sera, lunedì 202023, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda, il comedy show di successo realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Stefano De Martino. Confermati neldel programma Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. L’Auditorium Rai di Napoli torna a riempirsi, ogni lunedì, di allegria e risate grazie agli– comici, attori, personaggi dello spettacolo, vecchi e nuovi amici – pronti a giocare e a divertirsi con le prove dello show. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.diSarà “Step Carnival” il tema del secondo appuntamento con ...

